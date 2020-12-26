Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada

26 Aralık 2020 Cumartesi, 17:11

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Mahaçkale kentindeki bir alışveriş merkezinde yapılan Noel indirimi, izdihama neden oldu. Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık, sosyal mesafeye dikkat etmeden içeriye girdi. Kalabalığın arasında birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.