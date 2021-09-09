Rusya'da okul inşaatına giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı

09 Eylül 2021 Perşembe, 16:54

Rusya'da Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, son teslim tarihinin geçtiği okul inşaatında incelemelerde bulunmak üzere kimseye haber vermeden şantiye alanına gitti. Yanına sadece birkaç kişiyi alan Vali Kozhamyeko, kapıda bekçi tarafından karşılandı. Ancak bekçi, kapıları açtığı sırada ayakta duramayarak yere düştü. Hemen yerden kalkarak durumu toparlamaya çalışan bekçinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İNŞAATTA İŞÇİ BİLE BULAMADI

Kapıların sarhoş bekçi tarafından açılmasından sonra inşaat sahasına giren Vali Kozhamyeko, bu kez inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti. Bekçiye işçilerin nerede olduğunu soran vali, "Onlar izinde" yanıtını aldı. Yaşanan olaylar kameralarla kayda alınırken, işçilerin izinli olmadığı, işleri aksattığı öğrenildi. Okul inşaatının sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.