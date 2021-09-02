Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu

02 Eylül 2021 Perşembe, 12:37

Saadet Partisi, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,7 büyüdüğüne ilişkin TÜİK açıklamasına, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile tepki gösterdi. Mezar Turizm'in "Gerçekten İğrenç Bir Hayat" şarkısının kullanıldığı video, "TÜİK görmese de gerçekten iğrenç bir hayat” mesajıyla paylaşıldı. Videoda şu mesaj verildi:

“TÜİK'in gördüğü, alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı, ekonomimizin büyüdüğü bir hayat. Ama bizim yaşadığımız, gerçekten iğrenç bir hayat. Artan mutfak masrafları, yüksek faturalar, işsizlik. Çok yakında bizi bekleyen sahte değil, gerçekten mutlu bir hayat."