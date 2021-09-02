Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
Saadet Partisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son büyüme rakamına, Mezar Turizm'in "Gerçekten İğrenç Bir Hayat" şarkısıyla yayınladığı bir video ile tepki gösterdi. Videoda, "TÜİK'in gördüğü, alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı, ekonomimizin büyüdüğü bir hayat. Ama bizim yaşadığımız, gerçekten iğrenç bir hayat" denildi.
Saadet Partisi, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,7 büyüdüğüne ilişkin TÜİK açıklamasına, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile tepki gösterdi. Mezar Turizm'in "Gerçekten İğrenç Bir Hayat" şarkısının kullanıldığı video, "TÜİK görmese de gerçekten iğrenç bir hayat” mesajıyla paylaşıldı. Videoda şu mesaj verildi:
“TÜİK'in gördüğü, alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı, ekonomimizin büyüdüğü bir hayat. Ama bizim yaşadığımız, gerçekten iğrenç bir hayat. Artan mutfak masrafları, yüksek faturalar, işsizlik. Çok yakında bizi bekleyen sahte değil, gerçekten mutlu bir hayat."
Video Haberler
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
- İstanbul'da evde yılan paniği! İtfaiye eri yakaladı
- Tık uğruna gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını