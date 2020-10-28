Sabancı'dan ses getiren Cumhuriyet Bayramı filmi

28 Ekim 2020 Çarşamba, 11:56

Ünlü oyuncu Timuçin Esen’in rol alıp seslendirdiği reklam filmi, “Biz Bu Cumhuriyete Aşığız” hashtagiyle, Sabancı Holding sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. “Cumhuriyet kaç kere ilan edildi, bilir misiniz?” sorusuyla başlayan reklam filminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97 yıllık başarılarına ve ülkemizin bu dönemdeki kazanımlarına dikkat çekilirken, Cumhuriyetin ekonomi, turizm, sağlık gibi alanlardaki başarılarına vurgu yapıldı. Hazırlanan film sosyal medyada Cumhuriyet Bayramı için yapılan filmler arasında en çok paylaşılanlardan biri oldu.