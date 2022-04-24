Sadece ramazan ayında yapılıyor! Günlük kazancı 27 bin lira
Bursa'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor. Tatlıcılık yapan aile ramazan ayı boyunca günde 300 kilo ramazan helvası tatlısı satışı yapıyor. Tatlının kilosunu ise 90 liradan satışa sunuyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor.
Tatlıcı Ali Baba tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı bugün torunu Güven Baba, tarafından yapılmaya devam ediyor. Un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor.
Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmiyor. Ramazan ayında büyük talep görüyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor. Tatlıcılık yapan aile ramazan ayı boyunca günde 300 kilo ramazan helvası tatlısı satışı yapıyor. Tatlının kilosunu ise 90 liradan satışa sunuyor.
Firmanın 3 kuşak işletmecisi Güven Baba, "Ramazan helvası ramazan ayında yapılan bir tatlıdır. Sadece ramazan ayında yapmaktayız. Bu tatlıyı 1960 yılında ilk dedem Ali Baba, yapmış satmaya başlamış, tatlı çok beğenilince o yıldan itibaren yapmaya devam ediyoruz. Babam devam etti şimdi 3'üncü kuşak olarak ben devam ediyorum. Bu tatlıyı eski insanlar daha iyi biliyor. Son bir kaç yıldır taleplerde büyük artış var ününü duyup şehir dışından gelenler var tatlının kilosunu 90 liradan satıyoruz. Tatlımız un, su ve yağ ile oluyor. Üzerine hazırlandıktan sonra şerbeti döküyoruz. Günde 300 kilo tatlıdan satıyoruz" dedi.
Video Haberler
- Zeytinlikleri yok edecek yönetmeliğe 'dur' kararı
- Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
- Sadece ramazan ayında yapılıyor!
- İmamoğlu'ndan bisikletçilere haber var
- Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
- Şehit polis memuru için tören düzenlendi
- Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
- Kadıköy'ün simgesi Boğa heykeli bakıma alındı
- Gazla freni karıştırdı, otomobil aşağıya uçtu
- Dünya’nın ikinci Barbie Sergisi
En Çok Okunan Haberler
-
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Seçim hazırlıkları başladı
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!
- Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı
- DSÖ'den 'gizemli salgın' uyarısı
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti
- Kılıçdaroğlu'nu 'çay bardağı'yla hedef aldı
- Eylemcilere bozkurt işaretli yanıt