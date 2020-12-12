Sağlık çalışanlarına şubat sonuna kadar performans ödemesi yok!

12 Aralık 2020 Cumartesi, 17:02

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Ahmet Tekin, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart 2020’den bir hafta önce yapılan yönetmelik değişikliğine dayanarak 81 il sağlık il müdürlüğüne gönderdiği genelgeyle, personele Şubat 2021’e kadar performansa göre ek ödeme yapılmayacağını, bunun için performans kriteri hesaplamasının yapılmayacağını bildirdi. Böylece sağlık personeline 6 aydır performansa göre ek ödeme yapılmaması uygulaması Şubat 2021’e uzatılmış oldu.