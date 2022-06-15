Sağlık emekçileri Ankara'da: 'Hiçbir yere Gitmiyoruz!'

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Sağlık meslek örgütleri, özlük haklarına ilişkin kanun teklifini protesto için Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde eylem yaptı. Sağlık emekçileri, bugün Meclis'te görüşülen özlük haklarına ilişkin kanun teklifinde hakları iyileştirilmediği takdirde eylemlerinin devam edeceğini açıkladı.

ANKA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:24

Tüm Türkiye’de 100 bin hekim ve sağlık çalışanı, TBMM’de bugün görüşülecek özlük haklarına ilişkin kanun teklifini protesto için iş bıraktı. Hacettepe Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi önünde yapılan basın açıklamasına; Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hekim Birliği Sendikası, DEV-Sağlık İş Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Ankara Diş Hekimleri Odası, Demokratik Sağlık Sendikası destek verdi.

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