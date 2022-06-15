Sağlık emekçileri Ankara'da: 'Hiçbir yere Gitmiyoruz!'

15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:24

Tüm Türkiye’de 100 bin hekim ve sağlık çalışanı, TBMM’de bugün görüşülecek özlük haklarına ilişkin kanun teklifini protesto için iş bıraktı. Hacettepe Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi önünde yapılan basın açıklamasına; Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hekim Birliği Sendikası, DEV-Sağlık İş Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Ankara Diş Hekimleri Odası, Demokratik Sağlık Sendikası destek verdi.

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