Sağlıkçılar hak için Kadıköy’de grevde!

15 Mart 2022 Salı, 15:46

Sağlıkçılar, bugün iş bırakarak Kadıköy Meydanı'nda basın açıklaması yaptılar. Sağlıkçıların açıklamasında, 'TCK'ya eklenecek 'Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkana kadar, ceza yönetmeliği kaldırılana kadar, insanca yaşayacağımız çalışma ve emeklilik koşulları sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz!' sözleri dikkat çekti.



İSTAHED genel sekreteri Sercan Ahmet Uluç, grup adına açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet terörünün katlanarak arttığını ifade etti.



İSTAHED Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç şöyle söyledi:

"Sağlık çalışanlarına saldırılar pandemi döneminde dahi hız kesmemiş artmıştır. Bu dönemde bizleri koruyan caydırıcı bir yasa umarken, sağlık hizmetleri temel kanuna eklenen hiç bir caydırıcılığı olmayan yasal düzenlemelerle bu durum geçiştirilmeye çalışılmıştır.

Duyduğumuzda çok üzüntü ve kırgınlık uyandıran 'Giderlerse gitsinler şeklinde' söylemler ülkesine hizmet etmekten onur duyan sağlık çalışanlarının saygınlığını azaltmak ve gördüğü şiddeti arttırmak dışında bir amaca hizmet etmemektedir.

