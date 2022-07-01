Sahilde yanlarına kadar gelen domuz ve yavrularını beslediler

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormandan sahile inen domuz ve 9 yavrusuna, çevredekiler tarafından yiyecek verildi.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 11:35

Bodrum'un Güllük Mahallesi'nde, ormandan sahile, domuz ve 9 yavrusu geldi.

Domuz sürüsünü görenler, ekmek, makarna, salata ve karpuz kabuğu verdi.

Çevredekiler tarafından beslenen domuzlar, havanın kararmasıyla tekrar orman yoluna girerek gözden kayboldu.

 

muğla domuz

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