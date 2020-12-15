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Sahiller ve plajlar deniz köpüğü ile doldu

Avustralya Queensland'in güneydoğusunda yaşamı etkileyen fırtınadan dolayı bazı plajlar, deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahile akın etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2020 Salı, 15:56

Avustralya'nın günaydoğusu hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde kalırken, sahiller ve plajlar deniz köpüğü ile doldu.

Eyaletin bazı bölgelerine şimdiden 400 mm kadar yağmur yağdı ve meteorolojiden 'daha fazla yağmur gelecek' uyarısı yapıldı. 

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