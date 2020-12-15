15 Aralık 2020 Salı, 15:56

Avustralya'nın günaydoğusu hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde kalırken, sahiller ve plajlar deniz köpüğü ile doldu.

Eyaletin bazı bölgelerine şimdiden 400 mm kadar yağmur yağdı ve meteorolojiden 'daha fazla yağmur gelecek' uyarısı yapıldı.