Sahne ışıklarını ve perdeyi kapattılar: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri engellemelere rağmen 'Hekimlik Andı'nı' okudu
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, sahne ışıklarının ve perdenin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı'nın Cenevre Bildirgesi'ne uygun aslını okudu.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, üniversite yönetiminin "Sonuçları olur" tehtidlerine, sahne ışıklarını ve perdenin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı'nın Cenevre Bildirgesi'ne uygun aslını okudu. Üniversite tarafından değiştirilp sansürlenmiş metni okumayı reddetti.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) öğrencilerin Hekimlik Andı'nı okuduğu videoyu, Twitter hesabından, "'O metni okumayın' baskısına, ışıkların ve perdelerin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı ve evrensel hekimlik değerlerine ısrarla sahip çıkan genç meslektaşlarımız sizlerle gurur duyuyoruz. Aramıza hoş geldiniz, mezuniyetinizi kutluyoruz" notuyla paylaştı.
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