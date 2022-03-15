Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurdu

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Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde gökyüzünün renginin turuncuya çevirdi.

İHA
15 Mart 2022 Salı, 11:12

Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Liman kenti Aguilas'ta toz fırtınası nedeniyle gökyüzünün rengi turuncuya döndü.

Yerel yetkililer, halka uzun süre dışarıda kalmama uyarısında bulunurken, solunum yolu hastalıkları olanlar için FFP2 maskelerinin kullanılmasını tavsiye etti.

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