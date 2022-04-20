Sahte evrakla yabancılara 'oturma izni' düzenleyenlere operasyon
Fatih'te oturum izinleri iptal edilen yabancılara sahte evraklarla oturma izni belgesi düzenleyen ve resmi evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyadan paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te faaliyet gösteren danışmanlık şirketinin sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden yabancı uyruklu kişilerin, "Reddedilmiş İkamet İzni Başvurusu Bulunan Yabancıların Kendilerine Başvurulması Halinde İkamet İzni Alınacağı" yönünde paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.
SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Şirkete yönelik inceleme başlatan ekipler, önceki gün şirketin Fatih'te bulunan 2 ayrı adresine baskın düzenledi. Operasyonda, şirket sahibi olduğu öğrenilen Pakistan uyruklu M.S.U. ile şirket çalışanları E.U, H.U, R.C. ile adreste bulunan Pakistan uyruklu K.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şirkette yapılan incelemelerde sigortasız işçi çalıştırdığı ve vergi kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen iş yerine 45 bin lira para cezası uygulandı.
ŞİRKET SAHİPLERİ SINIR DIŞI EDİLECEK
Gözaltına alınan şüphelilerden E.U, H.U, R.C. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Vergi Kanununa Muhalefet" suçlarından hakkında adli işlem yapılan şirket sahibi M.S.U. ile K.S. sınır dışı işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.
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