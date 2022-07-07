Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:54

Olay, dün gece Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, 3 yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ahmet El Abıd hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





