Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ahmet El Abıd hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olay, dün gece Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, 3 yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ahmet El Abıd hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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