Sakarya'da,lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan lisede öğrenciler arasında çıkan kavga esnasında fenalaşan 17 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında fenalaşan bir öğrencinin ise kalbi durdu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan E.İ. (17) isimli öğrenci, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.İ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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