Sally Kasırgası, ABD'nin güney eyaletlerinde sel felaketine yol açtı
Sally Kasırgası'nı "yavaş hareket eden tehlikeli bir kasırga" olarak niteleyen yetkililer, eyaletlerde 2-3 gün devam edecek şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle sel felaketlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sally Kasırgası'nın çarşamba sabahı güney Alabama ve Florida'ya ulaştığı, elektrik kesintisi, ağaçların devrilmesine ve sel felaketine yol açtığı belirtildi.
Video Haberler
- ABD'de sel felaketi
- Şehri basan 200 maymun kısırlaştırıldı
- 7 saat işkence edilen kadının kafasında 4 şişe kırıldı
- İsrail'de bayraklı protesto
- İYİ Parti Sözcüsü'nden ilginç Yunanistan tepkisi
- Yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki
- Halil Sezai'den ilk açıklama!
- Servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kamerada
- Gine Devlet Başkanı, Çalışma Bakanı'nı dövdü
- Tarık Akan'ın tarihi konuşması