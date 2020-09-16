Abone Ol google-news

Sally Kasırgası, ABD'nin güney eyaletlerinde sel felaketine yol açtı

Sally Kasırgası'nı "yavaş hareket eden tehlikeli bir kasırga" olarak niteleyen yetkililer, eyaletlerde 2-3 gün devam edecek şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle sel felaketlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sally Kasırgası'nın çarşamba sabahı güney Alabama ve Florida'ya ulaştığı, elektrik kesintisi, ağaçların devrilmesine ve sel felaketine yol açtığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2020 Çarşamba, 17:38


Video Haberler