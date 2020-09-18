Sally Kasırgası'nın vurduğu Alabama’da dev timsahlar sokağa indi

18 Eylül 2020 Cuma, 13:16

Sally Kasırgası, ABD’nin Alabama eyaletini vurarak şiddetli yağışa neden oldu. Sally Kasırgası’nın neden olduğu seller Alabama sokaklarında dev timsahların görülmesine neden oldu. Kasırga, Alabama’nın yanı sıra iki Carolina eyaletinin doğusunda ve Virginia'da şiddetli yağmurlara neden oldu. Sel baskınlarının yaşandığı Alabama’daki Gulf Shores sokaklarında yüzen timsahlar amatör kameralara yansıdı. Alabama’nın yanı sıra Florida ve Georgia'da 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Sel suları nedeniyle yollar ve köprüler kullanılamaz hale geldi.

