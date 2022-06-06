Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

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Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:45

Yangın, saat 03.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek binayı boşalttı.

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Sancaktepe Yangın

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