Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 05:00
Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
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Yangın, saat 03.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek binayı boşalttı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında apartmanın çatısında hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 


Sancaktepe Çatı katı Yangın

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