Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü.
Yangın, saat 03.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek binayı boşalttı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında apartmanın çatısında hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
- 'Mülteci yaratan politikalara karşıyız'
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Düğün konvoyunda kavga: Gelin ayırmaya çalıştı
- Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
- Kahta çayı'nda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
- Rusya, Ukrayna’da tarihi manastırı bombaladı
- Bodrum sahillerinde yoğunluk
- ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
- LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- 'Kazanamaz' diyenler önde!