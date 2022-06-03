Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu

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Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu. Uzmanlar solunum güçlüğü çeken ve astımı olan yurttaşlara uyarılarda bulundu.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 11:06

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Şanlıurfa çöl tozu toz taşınımı

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