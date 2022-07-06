Sarallar operasyonu: 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 31'i adliyeye sevk edildi.

AA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:09

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 şüpheliden 31'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sarallar Operasyon Organize suç örgütü

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