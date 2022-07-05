Sarallar operasyonuyla ilgili ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı
İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler Emniyet'e çağrıldı. Emniyet'e çağırılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi.
İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı.
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