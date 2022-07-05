Sarallar operasyonuyla ilgili ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı

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İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler Emniyet'e çağrıldı. Emniyet'e çağırılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 13:27

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı.

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Sarallar Aylin Coşkun Necati Şaşmaz Erkan Petekkaya Sinan Engin

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