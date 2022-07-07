Sarallar suç örgütüne yapılan operasyonda yakalananlar adliyeye sevk edildi
İstanbul’da, ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin geri kalanları da adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul’un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı. İş insanı Erdal Acar’ın da “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, yine kamuoyunda ‘Alaattin Saral’ adıyla bilinen ve çete lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral’ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 30’u dün adliyeye gönderilmişti.
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