Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı

17 Nisan 2022 Pazar, 11:54

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 4'üncü kilometrede meydana geldi. Hamit Çalışkan kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol dışına savrularak şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Çalışkan ile 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelilerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

