Şaşkın bakışlarla izlediler: İstanbul'da ilginç 'eşya taşıma' manzaraları

13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:18

Son günlerde tek kişilik elektrikli scooter ile seyahat etmek özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Bazıları da elektrikli scooterı başka amaçlarla kullanıyor. Beyoğlu'nda çamaşır makinesini taşımak için nakliye parası vermek istemeyen üç genç, ilginç bir yönteme başvurdu.

Elektrikli scooter ile çamaşır makinesi taşıdı. Yurttaşlar scooter ile çamaşır makinesinin taşınmasını şaşkın bakışlarla izledi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, scootera yüklenen çamaşır makinesinin sokakta taşınması görülüyor. Bir kişi scooterı kontrol ederken diğerleri de çamaşır makinesini tutuyor.

Bir başka olayda ise mobilet sürücüsü kafasına koyduğu tek kişilik koltuğu taşıdı.

İlginç görüntülerin oluştuğu olayda sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar da cep telefonu ile görüntülendi.