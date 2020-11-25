Saygı dizisinde 'Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu

25 Kasım 2020 Çarşamba, 16:56

Nejat İşler'in başrolde olduğu dizinin 3. bölümünde Miray Daner ve Boran Kuzum'un sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Dizide Rabia Naz'ın ölümüne, kadın cinayetlerine ve Çorlu tren katliamına yer verildi.

İşte o sahne:

"Tren devriliyor 25 kişi çoluk çocuk can veriyor kimse hesap vermiyor. Küçücük kıza arkası sağlam biri arabayla çarpıyor, intihar etti diyorlar. Babası itiraz edince de deli raporu verip gönderiyorlar"