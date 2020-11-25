Saygı dizisinde 'Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
BluTV'de yayınlanan Saygı dizisinde Rabia Naz'ın ölümüne ve Çorlu tren katliamına yer verilen o sahne defalarca paylaşıldı ve sosyal medyada gündem oldu.
Nejat İşler'in başrolde olduğu dizinin 3. bölümünde Miray Daner ve Boran Kuzum'un sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Dizide Rabia Naz'ın ölümüne, kadın cinayetlerine ve Çorlu tren katliamına yer verildi.
İşte o sahne:
"Tren devriliyor 25 kişi çoluk çocuk can veriyor kimse hesap vermiyor. Küçücük kıza arkası sağlam biri arabayla çarpıyor, intihar etti diyorlar. Babası itiraz edince de deli raporu verip gönderiyorlar"
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