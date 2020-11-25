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Saygı dizisinde 'Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu

BluTV'de yayınlanan Saygı dizisinde Rabia Naz'ın ölümüne ve Çorlu tren katliamına yer verilen o sahne defalarca paylaşıldı ve sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 16:56

Nejat İşler'in başrolde olduğu dizinin 3. bölümünde Miray Daner ve Boran Kuzum'un sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Dizide Rabia Naz'ın ölümüne, kadın cinayetlerine ve Çorlu tren katliamına yer verildi.

İşte o sahne:

"Tren devriliyor 25 kişi çoluk çocuk can veriyor kimse hesap vermiyor. Küçücük kıza arkası sağlam biri arabayla çarpıyor, intihar etti diyorlar. Babası itiraz edince de deli raporu verip gönderiyorlar"

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