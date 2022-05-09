Sedat Peker video çekecek mi sorusuna yanıt verdi: Bir hamle yapacağız

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayımlamasının üzerinden 1 yıl geçti. Halk TV canlı yayınında konuşan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, 'Sedat Peker'den helalleşme videosu gelir mi' sorusuna yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:51

İfşaat videolarıyla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayımlamasının üzerinden 1 yıl geçti.

Halk TV'de Gökmen Karadağ ile Açıkça programına konuk olan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker'in yakın çevresiyle görüştüğünü açıkladı. Pehlivan, Seçim öncesi 'Sedat Peker'den helalleşme videosu gelir mi' sorusuna yanıt aldığını söyledi.

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