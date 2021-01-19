Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırının görüntüsü ortaya çıktı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2’si gözaltına alındı.
Öte yandan, Özdağ’a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan ikisinin elinde silah, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü. Özdağ’ın saldırı sonrası kaçan şüphelileri kovaladığı anlar kameraya yansırken, bu sırada silah sesleri duyuldu.
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