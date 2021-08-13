Korkunç an! Sel suları bir kişiyi böyle yuttu
Kastamonu'da 15 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sel suları bütün binaların etrafını sararken, bir kişinin de sulara kapılarak gözden kaybolduğu görülüyor.
Sümeyra Ergin Felek'in “Evimden olacaklardan habersiz kayıt alırken” notuyla paylaştığı görüntülerde sel sularının Bozkurt ilçesine geldiği ilk anlar yer alırken, yurttaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı. Yavaş yavaş ana caddeden ara sokakları kaplayan sel sularına arabasında yakalanan bir yurttaşın, arabasını terk ederek kaçmaya çalıştığı ve sel sularına kapıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.
O anlara evinden tanık olan Sümeyra Ergin Felek’in “Ağabey kaç, bırak arabayı kaç” diyerek yurttaşa seslendiği duyuldu. Sele kapılan yurttaşın daha sonra kurtarıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
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