Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'dan özür diledi: Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin...
Sanatçı Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği’nin 10 Şubat 1999’de düzenlediği “Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması” ödül töreninde linç edildi ve olayın ardından ülkeyi terk etmeye zorlandı.
Kaya, ödül töreninde “Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum” dedi ve üzerine Serdar Ortaç sahneye çıkıp Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını “Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil/ Atatürk yolunda tüm Türkiye/ bu vatan bizim/ ellerin değil” şeklinde okudu. Ortaç, şarkının ardından 10. Yıl Marşını söyleyerek salondaki gerilimi arttırdı. Konuklar, Ahmet Kaya’yı linç etti ve çatal bıçak fırlattı.
‘ALLAH BENİM BELAMI VERSİN…’
Kaya, yaşananların ardından yurt dışına gitti ve 16 Kasım 2000 tarihinin sabahında geçirdiği kalp krizi sonucu Paris’te vefat etti. Serdar Ortaç ise katıldığı Katarsis adlı programda açıklama yaparak pişman olduğunu dile getirdi:
“O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…” dedi.
Video Haberler
- Kadına şiddet bitmiyor! Bu görüntüler Erzurum'dan
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı
- İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
- Görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
- Bir anda aracın içine girdi! Ekipler harekete geçti
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti