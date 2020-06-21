Serdar Savaş, 'Ölecek 600 çocuğun hesabını kim verecek'
Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim programına konuk olan Dr. Serdar Savaş, YKS sınavı nedeniyle 600 kişinin hayatını kaybedebileceğini belirterek bunun sorumlusunu sorunca Fatih Altaylı 'Burada bilim konuşuyoruz şu an burası onun yeri değil' diye uyardı.
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında, koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artması ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tartışıldı. Programa konuk olan Dr. Serdar Savaş, önümüzdeki hafta sonu yapılacak YKS sınavının ertlenmesi gerektiğini belirterek "Bakanlığın açıkladığı verilere göre, bu sınavın neticesinde meydana gelecek bulaşmalar neticesinde 600 kişi hayatını kaybedecek. Peki bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.
Programın moderatörü Fatih Altaylı ise Dr. Serdar Savaş'ın bu sözleri üzerine "Hocam bu sözleri geçen Salı günü yaptığımız programda söyleyebilirdiniz ama bugün burada biz bilim konuşuyoruz. O yüzden burası onun yeri değil. Bu bir bilim programı ve biz siyasi eleştiri yapmıyoruz, bilim konuşuyoruz" diye uyarıda bulundu.
Dr. Savaş ise YKS sınavıının neden ertelenmesi gerektiğini anlattı ve yaşanan vaka artışlarında toplumu suçlayan yaklaşımların yanlış olduğunun altını çizdi.
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