Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu sel nedeniyle trafiği kapandı.

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Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu 10. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle trafik akışı kesildi. Karayolları ekipleri yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 13:45

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu 10. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle trafik akışı kesildi. Karayolları ekipleri yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

Şereflikoçhisar aksaray sel Trafik

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