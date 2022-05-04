‘Sessiz İstila’ filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:48

'Sessiz İstila' adlı kısa filmi YouTube'da yayımlayan Hande Karacasu, Sakarya'da gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videodan sonra Zafer Partisi, Karacasu'nun emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

ÖZDAĞ: YAPIM MASRAFLARINI BEN KARŞILADIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da gözaltı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısa filmin siparişi kendisinin verip yapım masraflarını karşıladığını söylemişti.

Özdağ, "H. Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler ‘halk’ değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok" ifadelerini kullandı.