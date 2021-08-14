Seyyar satıcı, zabıta kavgasında kadına uçan tekme

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:37

Olay, 17 gün önce Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı. O kavgada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'ndaki kavgada kimliği belirsiz bir kişinin, bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.