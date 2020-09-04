Show TV'de 'Cumhuriyet' sözcüğüne sansür!

04 Eylül 2020 Cuma, 20:27

Oda Tv’de yer alan habere göre Show TV’de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show’un eski bölümü dün akşam kanalda tekrar yayınlandı. Güldür Güldür Show’un eski skeçlerinden birinde “Cumhuriyet” sözcüğüne yapılan sansür ise dikkat çekti.

Skecin sansürsüz son sahnesindeki diyalog şöyle:

-Yeter artık bu halkın sizin gibi sözüm ona soylulardan çektiği. Artık Merzifon’u Merzifonlular yönetecek.

-Ne demek yani bu?

-Merzifon Cumhuriyet’i ilan ediyoruz demek.

-Cumhuriyet ne demek?

-Bizim gibiler dükü tuttu demek.