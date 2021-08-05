Sıcaklardan asfalt eridi

05 Ağustos 2021 Perşembe, 17:50

Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan karayolunda son günlerde hava sıcaklarının artması ile birlikte asfaltlar erimeye başladı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücülerin eriyen asfaltlar nedeni ile zor anlar yaşamamaları için Pazaryeri İlçesi Demirköy kavşağı ile Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi arasında kalan kısımlarda kumlama çalışması yapıyor.