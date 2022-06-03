Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!

03 Haziran 2022 Cuma, 11:37

Tepki çeken görüntüler Silivri Yeni Mahalle'de kaydedildi. Yolda duran köpeğin yanından geçen kişi durduk yere köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçtı. Onu tekmeleyen kişi ise yoluna devam etti.



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