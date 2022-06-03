Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!

İstanbul Silivri'de bir kişi köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçarken onu tekmeleyen kişi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 10:07
Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
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Tepki çeken görüntüler Silivri Yeni Mahalle'de kaydedildi. Yolda duran köpeğin yanından geçen kişi durduk yere köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçtı. Onu tekmeleyen kişi ise yoluna devam etti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yayıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, suç duyurusunda bulundu.

Polis, tekmeyi atan kişinin Abdullah Y. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Köpek İstanbul silivri

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