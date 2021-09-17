Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinde halka çay atmasından etkilenen gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde sınıf başkanı seçilen bir lise öğrencisi Dombra eşliğinde arkadaşlarına poşet çay attı.
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