Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinde halka çay atmasından etkilenen gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde sınıf başkanı seçilen bir lise öğrencisi Dombra eşliğinde arkadaşlarına poşet çay attı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 13:25


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