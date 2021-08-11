Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
Sinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki devlet hastanesinde tahliye işlemleri devam ediyor.
Hastalar, araçlara alınıp helikopterle güvenli bölgelerdeki hastanelere sevk ediliyor. İlçede ayrıca hastaneyi basan suların yükselmeye başladığı öğrenildi. Hastaların Sinop Devlet Hastanesi’ne nakledildiğini açıklayan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Devlet hastanesinde, gönüllülerle birlikte hastaların tahliyesi devam ediyor. Hastalar evlerine veya Sinop Devlet Hastanesi’ne gönderiliyor. Yeni yapılan Pazar Yeri, Sanayi sular altında. Helikopterlerle havadan müdahale sürüyor” dedi.
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