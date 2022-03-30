Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuvaletini yaptı
İstanbul Zeytinburnu'nda bir eve sipariş götüren kurye, apartmandan ayrılırken merdiven boşluğuna tuvaletini yaptı.
Olay, Zeytinburnu Gökalp Mahallesinde bir apartmanda pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların gelmesi üzerine kokunun geldiği yere doğru giden apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü ve bunun üzerine hemen güvenlik kamera görüntülerin incelemeye aldı.
Güvenlik kamera görüntülerinde kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatarak merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor.
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