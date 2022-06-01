Şırnak'ta 'Eren Abluka-14 Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 585 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldığını ve ilk gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
'Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek' için Şırnak'ta 'Eren Abluka -14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldığı bildirildi.
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