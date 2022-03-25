Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti; 1 ölü 2 yaralı
Şişli'de, gece kulübünde, çalışanlar ile müşteriler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından mekandan kovulan 5 kişi, silahla geldikleri gece kulübünde ateş açtı. Gece kulübü çalışanı 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi’ndeki gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne gelen 5 kişi ile çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, çalışanlar tarafından gece kulübünden çıkarıldı.
Bunun üzerine öfkelenen 5 kişi, aldıkları silahlar ile gece kulübüne yeniden geldi. Saldırganlar, gece kulübünde ateş açtı. Açılan ateş sonrası gece kulübü önündeki çalışanlardan Gıyaseddin Gümüş hayatını kaybetti. Gece kulübü çalışanı Sefa Ş. ile Mehmet A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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