Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:03

Kaza, Sıraselviler Caddesi'nde önceki gün saat 15.17'de meydana geldi. Caddede yolun karşısına geçen Kübra A. (26), birkaç adım attıktan sonra tekrar geldiği tarafa geçmek istedi. Bu sırada yolun aşağısından gelen bir moto kurye, etrafına bakmadan yolun karşısına geçen Kübra A.'ya çarptı.



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