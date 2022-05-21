Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı

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İstanbul Beyoğlu'nda, boş caddede yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli kurye çarptı. Kadının sol bacağının kırılmasına neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:03

Kaza, Sıraselviler Caddesi'nde önceki gün saat 15.17'de meydana geldi. Caddede yolun karşısına geçen Kübra A. (26), birkaç adım attıktan sonra tekrar geldiği tarafa geçmek istedi. Bu sırada yolun aşağısından gelen bir moto kurye, etrafına bakmadan yolun karşısına geçen Kübra A.'ya çarptı.

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