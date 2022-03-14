Şişli'de motosiklet hırsızlığı

14 Mart 2022 Pazartesi, 11:16

Motosikletle sokağa gelen iki şüpheli, kaldırımda park halindeki motosikleti çalmak istedi. Şüpheliler, önce motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Şüphelilerden biri geldikleri motosiklete binerken diğer şüpheli ise çaldıkları motosikleti çalıştırmadan iterek götürdü. Motosikletin çalınma anları, sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikleti çalan şüphelileri polis yakalandı.

