Şişli'de motosiklet hırsızlığı
Şişli'de motosiklet ile sokağa gelen iki şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Motosikletle sokağa gelen iki şüpheli, kaldırımda park halindeki motosikleti çalmak istedi. Şüpheliler, önce motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Şüphelilerden biri geldikleri motosiklete binerken diğer şüpheli ise çaldıkları motosikleti çalıştırmadan iterek götürdü. Motosikletin çalınma anları, sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikleti çalan şüphelileri polis yakalandı.
Video Haberler
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Minibüs faciadan döndü; o anlar saniye saniye kaydedildi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
- Şişli'de korkutan yangın
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
En Çok Okunan Haberler
- İngiliz pilottan ayrılık sinyali!
- Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe test şartı
- Bu hafta 5 kitap okumanızı sağlayacak kitap önerileri
- Efsane futbolcu geri döndü!
- Genco Erkal'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
- 'Bu savaşın galibi yok'
- Yüzde 36 zamlanan araç muayene ücretleri cep yakıyor
- Apple ürünlerini bekleyen büyük tehlike!
- Doktorları rehin alıp, darbeden sanığa 8 yıl hapis
- CHP’li Alban: Giderayak para eden ne varsa yağmalıyorlar