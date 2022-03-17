Şişli'de üst geçitten düştü; ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

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Şişli Maçka Demokrasi Parkı üst geçidinden yola düşen kişi ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 09:37

Olay, Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Maçka Parkı üst geçidinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu güvenlik ekibine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık beş metrelik üst geçitten yola düşen kişiye ilk yardımı yoldan geçen doktor yaptı. Ağır yaralanan kişi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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