Sivas'ta, hastane inşaatında iş cinayeti: 6'ncı kattan düşerek yaşamını yitirdi

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Sivas'ta, çalıştığı hastane inşaatının 6'ncı katından düşen işçi Burhanettin Kılıç (44), hayatını kaybetti.

DHA
19 Haziran 2022 Pazar, 12:11

Olay, saat 10.00 sıralarında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Hastane inşaatının 6'ncı katında demirlerin paslanmaması için 'antipas' uygulaması yapan Burhanettin Kılıç, dengesini kaybedip, zemine düştü.

Kılıç'ın düştüğünü gören diğer işçiler, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme sonrası Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Soruşturma başlatıldı. 


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