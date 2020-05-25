Sivas'ta su kanalında şaşkına çeviren görüntüler

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:43

İlçeye bağlı Olukman köyünde iş makinesi operatörü Mevlana Korkmaz, geçen ay köylülerin de yardımıyla su kanalı çalışması yaptı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte kanala su verildi. Suyla birlikte kanal borularının içinde hareket eden yavru hayvanlar görüldü. Çevredekiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Suda boğulma tehlikesi geçiren kurt yavruları, köylülerin de yardımı ile kenara alındı. 10 tane oldukları belirlenen yurt yavrularından 8'i kurtarılırken, 2'si ise öldü. Araziye bırakılan yavru kurtların bir süre sonra anneleri tarafından alındığı öğrenildi.