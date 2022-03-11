Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü devrildi. Kazada 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.

İHA
11 Mart 2022 Cuma, 09:58


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