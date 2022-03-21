SMA'lı Abdullah'ın ailesi, gece gündüz canlı yayınla destek istiyor

21 Mart 2022 Pazartesi, 13:16

Mardin'de yaşayan Nedim Sezer ve Tuğba Sezer çiftinin ilk çocukları 15 aylık Abdullah'a, henüz 1 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. Maddi durumu iyi olmayan aile, çocuklarını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi ettirebilmek için hayırseverlerin yardımlarıyla Adana'da ev kiralayarak buraya geçici taşındı. Aile, devletin bir süre ücretsiz karşıladığı spinraza tedavisinin devamında, maliyeti yurt dışında 2,1 milyon dolar olan zolgensma tedavisinin başlaması için valilik onayıyla açılan hesap ile yardım kampanyası başlattı. İhtiyaç duyulan paranın sadece yüzde 1'ini toplayabilen aile, destek sağlamak için sosyal medyada gece gündüz canlı yayın yapmaya başladı.

